أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الثلاثاء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا :

توضيح مهم من “الغذاء والدواء” بشأن استخدام السكر المُضاف للمشروبات بالمحلات والمطاعم

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تمنع استخدام السكر المُضاف والملونات والنكهات في العصائر الطازجة وخلطات العصائر والمشروبات التي يتم بيعها في محلات بيع العصير والمطاعم والمقاهي.. المزيد هنا :

إصدار تصاريح العمرة والزيارة لمقيمي الخليج الحاصلين على التأشيرة السياحية عبر “اعتمرنا”

أكدت وزارة الحج والعمرة إمكانية إصدار تصاريح العمرة والزيارة من قبل المقيمين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، عبر تطبيق “اعتمرنا”.. المزيد هنا :

وفاة طالب غرقاً وإصابة آخر في بحيرة نافورة جامعة جازان

أفادت مصادر، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة طالب غرقاً وإصابة آخر في بحيرة نافورة جامعة جازان، وفقًا لحساب “جازان الآن”، على “تويتر”.. المزيد هنا :

عاجل.. ارتفاع ضحايا انقلاب مركبة على طريق «نجران – عسير» لـ 3 حالات

أكدت مصادر، ارتفاع ضحايا حادث التصادم وانقلاب مركبة على طريق “نجران – عسير”، لثلاث حالات وفاة، عقب وفاة أحد سائقي المركبات هندي الجنسية.. المزيد هنا :

مرزوق الغانم يعلن عدم خوضه انتخابات مجلس الأمة الكويتي

في خبر عاجل تداولته منصات إعلامية كويتية، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مرزوق الغانم، أنه لن يخوض انتخابات مجلس الأمة الحالي.. المزيد هنا :

لحملة الثانوية فما فوق.. «السعودية للتموين» تعلن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.. المزيد هنا :

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في إندونيسيا بسبب رفع أسعار الوقود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاندلاع اشتباكات بين قوات من الشرطة والمئات من المتظاهرين في إندونيسيا.. المزيد هنا :

البيت الأبيض: بايدن لن يوقع على أي اتفاق مع إيران.. ومستعدون لكل السيناريوهات

أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يوقع على أي اتفاق مع إيران لا يأخذ بالاعتبار مصالح أميركا الأمنية.. المزيد هنا :

قرار من التعليم بشأن المتغيبين عن اختبارات نهاية الفصول

“بعذر تقبله المدرسة”، كان هذا الشرط الأساس، الذي أكدت وزارة التعليم أنه يحق للطالب بسببه دخول الاختبار البديل إذا تغيب عن أداء.. المزيد هنا :