الولايات المتحدة تختبر صارخًا باليستيًا عابرًا للقارات وتوجه رسالة لروسيا

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بأن الجيش الأمريكي سيقوم باختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات غدًا الأربعاء.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أنه جرى إخطار روسيا مسبقا بشأن إطلاق الصاروخ الباليستي.

في سياق متصل، أوضح متحدث باسم البنتاجون أن اختبار الصاروخ الباليستي، إجراء روتيني.

وأضاف أن إطلاق الصاروخ، يهدف لإظهار جاهزية قوات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بالجيش الأميركي.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أجرت خلال الأسابيع الماضية، اختبارا لصاروخ من طراز “مينوتمان 3” العابر للقارات، بعد إرجاء الاختبار لتجنب تصعيد التوترات مع الصين.