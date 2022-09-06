الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الزويد» يكشف مزايا العقد الإلكتروني الموحد لكل من المؤجر والمستأجر (فيديو)
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«الزويد» يكشف مزايا العقد الإلكتروني الموحد لكل من المؤجر والمستأجر (فيديو)

«الزويد» يكشف مزايا العقد الإلكتروني الموحد لكل من المؤجر والمستأجر (فيديو)

«الزويد» يكشف مزايا العقد الإلكتروني الموحد لكل من المؤجر والمستأجر (فيديو)
١٠:٠٩:٣٦ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكد صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، أن العقد الإلكتروني الموحد يضمن للمستأجر الحصول على سيارة مرخصة وسليمة، ويضمن للمؤجر حقوقه من المستأجر

كما كشف الزويد، أثناء استضافته على برنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “خليجية؛ عن مميزات العقد الإلكتروني الموحد في منظومة تأجير السيارات، حيث قال إن العقد الإلكتروني الموحد يضمن حصول العميل على سيارة آمنة، كما أنه يساهم في زيادة الشفافية في قطاع النقل ورفع المستوى الحكومي.

وأضاف الزويد: أن هذا العقد يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويضمن حصول المستأجر على سيارة بتأمين ساري المفعول ومقدمة من مكتب تأجير مرخص.

وبين أن العقد يحافظ على الالتزامات المالية والتعاقدية للمؤجر مع المستأجر، ويحتوي على بيانات المؤجر والمستأجر والسيارة والالتزامات وآلية حساب الأميال الزائدة والسعر اليومي.

ولفت إلى أن العقد الإلكتروني الموحد في منظومة تأجير السيارات يتيح للمستأجر الوصول إلى العقد برسالة نصية ليكون على علم بذلك، ومن ثم تكتمل عملية التوقيع الإلكتروني.

كما أعلنت هيئة النقل العام في وقت سابق، أنها سجلت ما يزيد عن 1.3 مليون عقد إلكتروني موحد لعمليات تأجير السيارات عن طريق أكثر من 2400 مكتب لتأجير السيارات في (83) مدينة ومحافظة.

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العقد الإلكتروني الموحد المؤخر والمستأجر الهيئة العامة للنقل تأجير السيارات صالح الزويد

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