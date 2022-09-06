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«شبل من ظهر رجل».. محافظ خميس مشيط يوجه بتكريم طفل أشعلت صورته مواقع التواصل

«شبل من ظهر رجل».. محافظ خميس مشيط يوجه بتكريم طفل أشعلت صورته مواقع التواصل

«شبل من ظهر رجل».. محافظ خميس مشيط يوجه بتكريم طفل أشعلت صورته مواقع التواصل
٠٩:٢٩:٣٠ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أحدثت صورة لطفل يحمل حقيبتي شقيقتيه بعد خروجهما من المدرسة، موجة إعجاب وفخر بهذا الطفل الذي قرر أن يحمل حقيبة شقيقتيه رغم كونه صغيرًا لكي يرفع عنهما عناء الحر والإرهاق.

وأشاد مغردون بما فعله الطفل مشيدين بتربية والديه له، حيث قال البعض ” من المؤكد أن هذا الشبل رباه رجل في البيت وعلمه كيف يكون رجلا هو الآخر في إخوته”.

وبعد أن انتشرت الصورة على  نطاق واسع وأصبح الطفل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، بتكريم الطفل ويدعى مشعل بدر الشهراني (9) سنوات، غداً (الأربعاء)، بمبنى المحافظة.

وقرر المحافظ  تكريم الطفل الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة ابن النفيس في المحافظة، بعدما انتشرت صورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، توضّح قيام الطفل بحمل حقيبتي أختيه “نورة وسارة”، واللتين تدرسان في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة ال52 للبنات في المحافظة، وذلك عند خروجهما من المدرسة، أثناء زحام مروري.

وقال محافظ خميس مشيط في تصريحات نقلتها “عكاظ”، إن الطفل سطّر أروع الأمثال في مساعدة أختيه وكان بمثابة المسؤول الأول عنهما رغم صغر سنّه، مؤكداً أن هذا المشهد الرائع يُفتخر به، وبطله ابن من أبناء هذا الوطن الغالي.

وقال مصدر، إن والد الطفل اعتاد أن يحمل حقيبة ابنه بعد خروجه من المدرسة، الأمر الذي زرع فيه هذا السلوك الجميل.

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