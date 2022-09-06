وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية «سار» في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات (الإدارية , الفنية , الهندسية) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- رئيس مراقب القطار
- خبير نهائي
- أخصائي الاطفاء
- صيانة مهندس الطريق
- مساعد
- أخصائي أول مشتريات العمليات
- مساعد إداري
- أخصائي مراجعة أول
- أخصائي مشتريات البنية التحتية
- مهندس صيانة طرق
- وغيرها
رابط التقديم:
وأشارت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).