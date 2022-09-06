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وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية «سار» في عدة تخصصات
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وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية «سار» في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية «سار» في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية «سار» في عدة تخصصات
٠٩:٢١:٤٢ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عبر حسابها الرسمي عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات (الإدارية , الفنية , الهندسية)  وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  1. رئيس مراقب القطار
  2. خبير نهائي
  3. أخصائي الاطفاء
  4. صيانة مهندس الطريق
  5. مساعد
  6. أخصائي أول مشتريات العمليات
  7. مساعد إداري
  8. أخصائي مراجعة أول
  9. أخصائي مشتريات البنية التحتية
  10. مهندس صيانة طرق
  11. وغيرها

رابط التقديم:

وأشارت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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