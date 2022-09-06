وظائف شاغرة بالخطوط الحديدية «سار» في عدة تخصصات

وأشارت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).