مفاجأة.. بوتين يقرر رفع الحظر عن «صحيح البخاري» ويأمر بتوزيعه مجانا

تواصل ـ فريق التحرير:

في خطوة مفاجأة وغير متوقعة؛ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإلغاء المرسوم الذي يمنع نشر واستنساخ كتاب صحيح الإمام البخاري في روسيا.

وأمر الرئيس الروسي وزارة العدل الروسية بإزالة حظر كتاب صحيح البخاري ونشره بالترجمة الصحيحة وتوزيعه مجانا.

وبحسب موقع Posts English Russia، فإن الرئيس الروسي دافع عن أعمال العلماء المسلمين، مشيرا إلى أن “بوتين” يسعى من خلال هذا القرار للتأكيد على انفتاح روسيا ورغبتها في تحقيق السلام بين الأديان.