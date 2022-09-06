الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
البيت الأبيض: بايدن لن يوقع على أي اتفاق مع إيران.. ومستعدون لكل السيناريوهات
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البيت الأبيض: بايدن لن يوقع على أي اتفاق مع إيران.. ومستعدون لكل السيناريوهات

البيت الأبيض: بايدن لن يوقع على أي اتفاق مع إيران.. ومستعدون لكل السيناريوهات

البيت الأبيض: بايدن لن يوقع على أي اتفاق مع إيران.. ومستعدون لكل السيناريوهات
٠٨:٤٤:٤٤ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يوقع على أي اتفاق مع إيران لا يأخذ بالاعتبار مصالح أميركا الأمنية.

وقالت البيت الأبيض، في تصريحات صحفية اليوم، “لدينا فجوات عالقة مع إيران”.

وأضاف البيت الأبيض “مستعدون لكل السيناريوهات المرتبطة بنجاح أو فشل الاتفاق النووي مع إيران”.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، أن الرئيس جو بايدن “لن يسمح للنظام الإيراني بامتلاك أسلحة نووية”.

وقال سامويل وربيرغ في تصريحات متلفزة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يبرم أي اتفاق لا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وبين المسؤول الأمريكي، أن بايدن كان واضحا جدا في هذا الشأن، وكنا نعلم جميعا كافة التفاصيل بشأن تخصيب إيران اليورانيوم من خلال اتفاق عام 2015م.

وتابع المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، أنه بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي مع إيران لم نعد نعرف تفاصيل البرنامج النووي الإيراني وتطوراته.

الكلمات الدلالية:
أمريكا البيت الأبيض الملف النووي الإيراني النووي الإيراني بايدن

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