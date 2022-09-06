تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة المدينة المنورة.. أمطار رعدية وأتربة مثارة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، على كل من “العيص، الفريش، الفقرة، المدينة المنورة، المسيجيد، المندسة، بدر، طاشا، ينبع النخل.

وففي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى المدينة المنورة.