تسبب بمقتل 22 من أفراد الحزام الأمني.. الإرياني يدين الهجوم الإرهابي على «أبين»

تواصل ـ فريق التحرير:

بأشد العبارات؛ أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف نقطة أمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين، وأسفر عن مقتل 22 من أفراد الحزام الأمني وإصابة 6 آخرين، ومصرع 7 من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

وأوضح الإرياني، خلال سلسلة تغريدات له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد التخادم بين مليشيا الحوثي التابعة لإيران والتنظيمات الإرهابية “داعش، القاعدة” والتنسيق الميداني القائم بينها للتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والإضرار بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

كما قدم الإرياني خالص التعازي والمواساة لأسر القتلى من أفراد الحزام الأمني الذين قضوا في هذا الهجوم الإرهابي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.