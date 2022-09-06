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«الشؤون البلدية والقروية» تحدد أبرز مخالفات مرافق الضيافة
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«الشؤون البلدية والقروية» تحدد أبرز مخالفات مرافق الضيافة

«الشؤون البلدية والقروية» تحدد أبرز مخالفات مرافق الضيافة

«الشؤون البلدية والقروية» تحدد أبرز مخالفات مرافق الضيافة
٠٨:١١:٢٢ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن صاحب مرفق الضيافة، ملزم بالإفصاح عن الترخيص.

وأضافت الشؤون البلدية، عبر حسابها في “تويتر”، أن سداد الرسوم يحمي من الوقوع في المخالفات والجزاءات البلدية.

وحدد الشؤون البلدية أبرز مخالفات مرافق الضيافة كالتالي:

1- عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح.

2- عدم سداد الرسم في غضون 15 يومًا.

3- عد الإفصاح عن جميع الإيرادات في غضون 5 أيام من نهاية كل شهر ميلادي.

4- احتساب رسم مختلف عن الرسم المفروض أو الإفصاح عن مبلغ أقل من المبلغ المستحق.

5- عدم تحديد نسبة الرسم بشكل واضح.

6- مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص.

7- عدم توفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسوم .

8- مزاولة نشاط إضافي للنشاط المرخص له دون الحصول على ترخيص.

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