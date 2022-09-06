شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في إندونيسيا بسبب رفع أسعار الوقود

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لاندلاع اشتباكات بين قوات من الشرطة والمئات من المتظاهرين في إندونيسيا.

وتشهد إندونيسيا موجة تظاهرات احتجاجية بسبب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود إلى 30% في محاولة لكبح جماح الدعم.

وأظهر الفيديو اعتداء المتظاهرين على رجال الشرطة وعمليات تخريب في الشوارع وسط هتافات غاضبة.

وكان جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، قال في مؤتمر صحفي: “أردت بالفعل أن تظل أسعار الوقود المحلية في متناول الجميع من خلال تقديم الدعم، لكن ميزانية الدعم تضاعفت ثلاث مرات وستستمر في الزيادة”.

وأوضح “ويدودو” أن هذا هو الخيار الأخير للحكومة، حيث اتخذت الحكومة القرار في وقت صعب.