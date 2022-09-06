لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بـ «الهيئة العامة للأوقاف»

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أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ رئيس قسم –دراسات مخالفات الأوقاف

المؤهلات والخبرات:

ـ الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

الوصف الوظيفي:

ـ الإشراف على عملية إحالة حالات الاشتباه بجريمة جنائية إلى الجهة المختصة

ـ القيام بأعمال أمانة سر لجنة النظر في المخالف.

ـ الإشراف على عملية استلام جميع إحالات المخالفات والاستدعاءات من جهات التبليغ داخل الهيئة أو خارجها

طريقة التقديم:

ـ للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل: رابط التقديم (اضغط هنا)