لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بـ «الهيئة العامة للأوقاف»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:
المسمى الوظيفي:
ـ رئيس قسم –دراسات مخالفات الأوقاف
المؤهلات والخبرات:
ـ الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
الوصف الوظيفي:
ـ الإشراف على عملية إحالة حالات الاشتباه بجريمة جنائية إلى الجهة المختصة
ـ القيام بأعمال أمانة سر لجنة النظر في المخالف.
ـ الإشراف على عملية استلام جميع إحالات المخالفات والاستدعاءات من جهات التبليغ داخل الهيئة أو خارجها
طريقة التقديم:
ـ للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل: رابط التقديم (اضغط هنا)