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لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بـ «الهيئة العامة للأوقاف»

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بـ «الهيئة العامة للأوقاف»

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بـ «الهيئة العامة للأوقاف»
٠٧:٥٤:٣١ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن قسم استقطاب الكفاءات في الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وفق الشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ رئيس قسم –دراسات مخالفات الأوقاف

المؤهلات والخبرات:

ـ الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

الوصف الوظيفي:

ـ الإشراف على عملية إحالة حالات الاشتباه بجريمة جنائية إلى الجهة المختصة
ـ القيام بأعمال أمانة سر لجنة النظر في المخالف.
ـ الإشراف على عملية استلام جميع إحالات المخالفات والاستدعاءات من جهات التبليغ داخل الهيئة أو خارجها

طريقة التقديم:

ـ للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل: رابط التقديم (اضغط هنا)

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الهيئة العامة للأوقاف تخصصات نادرة حملة البكالوريوس فرص وظائف شاغرة

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