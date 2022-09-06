استشارية نفسية تحذر من خطورة منصة «نتفليكس» على الأطفال.. تروج للمثلية والانحرافات

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الاستشارية النفسية، والمستشارة في الأمن الفكري وتعديل السلوك، د. فهدة العريفي، من خطورة منصة نتفليكس على الأطفال والنشء.

وقالت العريفي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن هذه المنصة تنشر الانحرافات الأخلاقية، والشذوذ الجنسي والانحرافات السلوكية في المواد التي تقدمها.

الدعوة لمراقبة الأطفال

ودعت د. فهدة العريفي، أولياء الأمور لمراقبة الأطفال والنشء ومتابعة الموضوعات التي يشاهدها الأبناء على هذه المنصات”.

وكانت لجنة الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي قد طالبت في وقت سابق، منصة نتفلكس “Netflix” بإزالة المحتوى المخالف.

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وقالت اللجنة إنها رصدت في الآونة الأخيرة بعض المحتوى المخالف على منصة نتفلكس، مشيرة إلى أن هذا المحتوى يتعارض مع قيم دول مجلس التعاون الخليجي والقيم الإسلامية.

وشددت اللجنة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار البث المخالف للمنصة، وفق المصدر ذاته.

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة جوجل إزالة بعض الإعلانات غير الملائمة والتي تتعرض مع القيم والمبادئ من على منصاتها، وذلك استجابة للطلب الذي تقدّمت به المملكة.

مطالبة يوتيوب بحذف المحتوى المخالف

وكانت المملكة طالبت إدارة موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل بحذف محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ، وهو ما استجابت له الشركة.

وتلك المطالبة جاءت آنذاك، في بيان مشترك صدر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أكد البيان حرص المملكة على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط.

وحينها، أكد متحدث باسم “يوتيوب” في الشرق الأوسط، أنه تمت إزالة الإعلانات غير الملائمة التي ظهرت على المنصة، حسب “اقتصاد الشرق”.

وأوضح أنه تم إغلاق حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة، والتي وصفها بالصارمة، مؤكدًا أن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في المملكة وحول العالم.

وأشار إلى أن شركة جوجل – المالكة لـ”يوتيوب”- حذفت العام الماضي أكثر من 286 مليون إعلان عالمي عبر منصاتها؛ بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق.