الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة المدينة المنورة.. أمطار رعدية وأتربة مثارة
البيت الأبيض: بايدن لن يوقع على أي اتفاق مع إيران.. ومستعدون لكل السيناريوهات
«الشؤون البلدية والقروية» تحدد أبرز مخالفات مرافق الضيافة
شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في إندونيسيا بسبب رفع أسعار الوقود
4 محظورات.. النيابة تحذر: «التستر» جريمة توجب التوقيف
استشارية نفسية تحذر من خطورة منصة «نتفليكس» على الأطفال.. تروج للمثلية والانحرافات

الرئيسية

 /

دولي

 /

بعد إسقاط مسيرة.. الصين تُصعّد وتتوغل منطقة الدفاع الجوي لـ تايوان

بعد إسقاط مسيرة.. الصين تُصعّد وتتوغل منطقة الدفاع الجوي لـ تايوان

بعد إسقاط مسيرة.. الصين تُصعّد وتتوغل منطقة الدفاع الجوي لـ تايوان
٠٧:٥٢:٤٧ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

بعد أيام من إعلان تايوان إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الصيني بعد اختراقها المجال الجوي لها، عادت الصين اليوم للتصعيد بمحاصرة تايوان بمقاتلات وسفن، فيما أعلنت الأخيرة أن طائرة استطلاع عسكرية صينية من دون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها، في آخر عملية توغل تأتي على وقع توتر العلاقات بين البلدين الجارين.

وعبرت المسيّرة التي عرّفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على أنها من نوع BZK-007 إلى جنوب غرب “منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي” (أديز) التايوانية برفقة ثماني طائرات حربية صينية. وتتجاوز منطقة “أديز” التايوانية مجال الجزيرة الجوي وتتداخل مع جزء من “أديز” الصينية بل وتشمل قسما من البر الرئيسي.

وكانت وزارة الدفاع في تايوان، أعلنت أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة جزر كينمن، وذلك بعدما كانت تكتفي بإطلاق قنابل مضيئة باتجاه هذه المسيرات، لكنها حذرت من أنها ستتخذ “الإجراءات المضادة الضرورية” بما في ذلك إسقاطها إذا لزم الأمر.

ووفق المراقبين، فقد تصاعدت حدة التوترات بين الصين وتايوان، بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها.

الكلمات الدلالية:
الصين تايوان طائرات مجال جوي

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. سجين هارب يكشف خطة الداخلية المصرية لإطلاق سراح البلطجية من السجون

بالفيديو.. سجين هارب يكشف خطة الداخلية المصرية لإطلاق سراح البلطجية من السجون

الثلاثاء، ٠٨ فبراير ٢٠١١ ١٠:١٤ ص
مسؤول يمني: المملكة دعمت بلدنا بـ 19 مليار دولار خلال 7 سنوات

مسؤول يمني: المملكة دعمت بلدنا بـ 19 مليار دولار خلال 7 سنوات

الأحد، ٠١ مايو ٢٠٢٢ ١١:٠٠ م
BBC: الحكومة العراقية تتهم السعودية بدعم المسلحين

BBC: الحكومة العراقية تتهم السعودية بدعم المسلحين

الثلاثاء، ١٧ يونيو ٢٠١٤ ٠٥:٠٩ م
السودان: إخلاء سبيل قيادات في عهد «البشير»

السودان: إخلاء سبيل قيادات في عهد «البشير»

الأحد، ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ ١١:٣٤ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *