بعد إسقاط مسيرة.. الصين تُصعّد وتتوغل منطقة الدفاع الجوي لـ تايوان

تواصل- فريق التحرير:

بعد أيام من إعلان تايوان إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الصيني بعد اختراقها المجال الجوي لها، عادت الصين اليوم للتصعيد بمحاصرة تايوان بمقاتلات وسفن، فيما أعلنت الأخيرة أن طائرة استطلاع عسكرية صينية من دون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها، في آخر عملية توغل تأتي على وقع توتر العلاقات بين البلدين الجارين.

وعبرت المسيّرة التي عرّفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على أنها من نوع BZK-007 إلى جنوب غرب “منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي” (أديز) التايوانية برفقة ثماني طائرات حربية صينية. وتتجاوز منطقة “أديز” التايوانية مجال الجزيرة الجوي وتتداخل مع جزء من “أديز” الصينية بل وتشمل قسما من البر الرئيسي.

وكانت وزارة الدفاع في تايوان، أعلنت أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة جزر كينمن، وذلك بعدما كانت تكتفي بإطلاق قنابل مضيئة باتجاه هذه المسيرات، لكنها حذرت من أنها ستتخذ “الإجراءات المضادة الضرورية” بما في ذلك إسقاطها إذا لزم الأمر.

ووفق المراقبين، فقد تصاعدت حدة التوترات بين الصين وتايوان، بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها.