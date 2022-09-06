عاجل.. ارتفاع ضحايا انقلاب مركبة على طريق «نجران – عسير» لـ 3 حالات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر، ارتفاع ضحايا حادث التصادم وانقلاب مركبة على طريق “نجران – عسير”، لثلاث حالات وفاة، عقب وفاة أحد سائقي المركبات هندي الجنسية في الحادث الذي وقع مساء اليوم، وأسفر عن وفاة معلمتين.

وكان طريق نجران عسير، قد شهد مساء اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروع أسفر عن وفاة معلمتين وإصابة 4 إثر انقلاب مركبة.

حادث التصادم وانقلاب المركبة، وقع في مركز بئر عسكر على طريق “نجران – عسير“.

وانهالت التعليقات من المغردين، داعين للمعلمتين ضحايا الحادث بالرحمة والمغفرة، وأن يمن بالشفاء على المعلمات المصابات.

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