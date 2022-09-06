لحملة الثانوية فما فوق.. «السعودية للتموين» تعلن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

وكيل الخدمة

وصف الوظيفة

اتبع التعليمات من الرئيس المباشر: قائد الفريق / المشرف / رئيس القسم / مدير السكك الحديدية.

المشاركة في الحركة اليومية والتنظيم وضمان الخدمة في الوقت المحدد في جميع الأوقات وفقًا للمعيار.

عزز صورة الشركة في جميع الأوقات من خلال التخلي عن جودة الخدمة بمهنية عالية.

تأكد من استلام الأطعمة من منطقة مطبخ الإنتاج تمامًا بجودة عالية حتى توصيل جميع المواد الغذائية من الوحدة إلى محطات القطار.

ضمان استلام وتسليم المواد الغذائية وغير الغذائية في الوقت المحدد وفقًا للإجراء اليدوي القياسي للإدارة (حسب الاقتضاء).

مراقبة وفحص مخزون البضائع غير المتحركة وتقديم تقرير إلى الرئيس المباشر. أيضًا ، يجب أن تتعلم ولديها معرفة في إعداد الطلب من خلال UCAS Food and Non-Food (UCAS I و UCAS II).

لتحميل / تفريغ جميع أغذية القطار والعناصر الأخرى حسب الوقت المطلوب في العملية (حسب الاقتضاء).

يجب الإقرار بجميع معدات القطار المطلوبة حديثًا والحفاظ على تنظيفها / غسلها لجميع المعدات المستخدمة مع إجراءات الحفظ المناسبة.

المهارات

التعامل الصحيح مع الأشخاص وتشغيل السكك الحديدية أو أنظمة النقل الأخرى ذات الصلة

جيد في مهارات الاتصال الكتابي واللفظي

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وغيرها

طريقة التقديم:-

عبر موقع شركة الخطوط السعودية للتموين :

رابط التقديم 🙁اضغط هنا)