الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة المدينة المنورة.. أمطار رعدية وأتربة مثارة
البيت الأبيض: بايدن لن يوقع على أي اتفاق مع إيران.. ومستعدون لكل السيناريوهات
«الشؤون البلدية والقروية» تحدد أبرز مخالفات مرافق الضيافة
شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في إندونيسيا بسبب رفع أسعار الوقود
4 محظورات.. النيابة تحذر: «التستر» جريمة توجب التوقيف
استشارية نفسية تحذر من خطورة منصة «نتفليكس» على الأطفال.. تروج للمثلية والانحرافات

الرئيسية

 /

فرص

 /

لحملة الثانوية فما فوق.. «السعودية للتموين» تعلن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

لحملة الثانوية فما فوق.. «السعودية للتموين» تعلن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

لحملة الثانوية فما فوق.. «السعودية للتموين» تعلن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٧:٤٩:٣٦ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف لحملة  الثانوية فما فوق وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

وكيل الخدمة

وصف الوظيفة

اتبع التعليمات من الرئيس المباشر: قائد الفريق / المشرف / رئيس القسم / مدير السكك الحديدية.

المشاركة في الحركة اليومية والتنظيم وضمان الخدمة في الوقت المحدد في جميع الأوقات وفقًا للمعيار.

عزز صورة الشركة في جميع الأوقات من خلال التخلي عن جودة الخدمة بمهنية عالية.

تأكد من استلام الأطعمة من منطقة مطبخ الإنتاج تمامًا بجودة عالية حتى توصيل جميع المواد الغذائية من الوحدة إلى محطات القطار.

ضمان استلام وتسليم المواد الغذائية وغير الغذائية في الوقت المحدد وفقًا للإجراء اليدوي القياسي للإدارة (حسب الاقتضاء).

مراقبة وفحص مخزون البضائع غير المتحركة وتقديم تقرير إلى الرئيس المباشر. أيضًا ، يجب أن تتعلم ولديها معرفة في إعداد الطلب من خلال UCAS Food and Non-Food (UCAS I و UCAS II).

لتحميل / تفريغ جميع أغذية القطار والعناصر الأخرى حسب الوقت المطلوب في العملية (حسب الاقتضاء).

يجب الإقرار بجميع معدات القطار المطلوبة حديثًا والحفاظ على تنظيفها / غسلها لجميع المعدات المستخدمة مع إجراءات الحفظ المناسبة.

المهارات

التعامل الصحيح مع الأشخاص وتشغيل السكك الحديدية أو أنظمة النقل الأخرى ذات الصلة

جيد في مهارات الاتصال الكتابي واللفظي

وظائف اخري متاحة

شريك مبيعات

مشرف تموين

مدير مساعد العمليات

أخصائي النظافة وسلامة الغذاء – خدمة غير شركات الطيران

مساعد. مدير أمن تكنولوجيا المعلومات

وغيرها

طريقة التقديم:-

عبر موقع شركة الخطوط السعودية للتموين :

رابط التقديم 🙁اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
التموين الخطوط السعودية للتموين فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة شقراء تُعلن عن وظائف محاضرين ومحاضرات

جامعة شقراء تُعلن عن وظائف محاضرين ومحاضرات

الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠١٥ ٠٥:٥٠ م
وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد بالدمام.. التخصصات وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد بالدمام.. التخصصات وطريقة التقديم

الأربعاء، ٠٧ نوفمبر ٢٠١٨ ١٠:١٢ م
وظائف بالهيئة العامة للأوقاف.. التفاصيل والشروط ورابط التقديم

وظائف بالهيئة العامة للأوقاف.. التفاصيل والشروط ورابط التقديم

الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ٠٥:٣١ م
وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

الأثنين، ١٥ فبراير ٢٠٢١ ٠٩:٤٨ ص

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *