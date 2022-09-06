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إحالة 38 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة في الكويت.. ما السبب؟

إحالة 38 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة في الكويت.. ما السبب؟

إحالة 38 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة في الكويت.. ما السبب؟
٠٧:٥١:١٤ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، إحالة 38 وسيلة إعلامية للنيابة العامة لمخالفتها شروط تغطية وإعلان وترويج الانتخابات.

جاء ذلك تزامنًا مع تقديم 23 مرشحاً، أمس، أوراقهم للتسجيل في إدارة الانتخابات وارتفاع العدد الإجمالي إلى 344.

وفي وقت يغلق باب التسجيل بنهاية الدوام الرسمي غداً، بات مؤكداً أن صوت المرأة سيكون الحاسم الأكبر للمعركة الانتخابية، بعدما فاق عدد الناخبات عدد الناخبين، إذ ستصوت 407812 ناخبة مقابل 388099 ناخباً، وفق إحصائية حصلت نشرتها “الجريدة” الكويتية، في 759 لجنة أصلية وفرعية موزعة على 118 مدرسة في الدوائر الخمس.

الكلمات الدلالية:
الكويت النيابة العامة انتخابات وسائل اعلام

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