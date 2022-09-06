الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. سحب المزن الركامية تزين السماء شرق مكة المكرمة
الصحة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على هذه الوظائف.. رابط التقديم
شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة لعدة تخصصات
المملكة تتبرع بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رينول-2 وزودياك»
أمطار غزيرة وبرد وسيول على طريق بني عمر محافظة الطائف (فيديو)
وزير الخارجية يرأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. سحب المزن الركامية تزين السماء شرق مكة المكرمة

شاهد.. سحب المزن الركامية تزين السماء شرق مكة المكرمة

شاهد.. سحب المزن الركامية تزين السماء شرق مكة المكرمة
٠٦:٣٨:٣٣ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، وثقت تكون لسحب المزن الركامية في السماء شرق منطقة مكة المكرمة.

وأظهرت الصور، تشكيلات من سحب المزن الركامية، تحجب الأفق، جعلها الله بشرى أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى المدينة المنورة.

وبين التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية , وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف جنوبًا مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

 

الكلمات الدلالية:
أمطار سحب المزن سحب المزن الركامية مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
مكة.. مناقشة الخطة الإعلامية لبرنامج «خدمة الحاج.. أمانة» (صور)

مكة.. مناقشة الخطة الإعلامية لبرنامج «خدمة الحاج.. أمانة» (صور)

الخميس، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٦ ٠٥:٣٢ م
الطقس: أمطار على الجوف والشمالية وعسير وجازان

الطقس: أمطار على الجوف والشمالية وعسير وجازان

الأثنين، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٤ ٠٧:١٣ ص
تعرّف على حالة الطقس المتوقعة في مناطق المملكة اليوم

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة في مناطق المملكة اليوم

الأثنين، ٢٠ يناير ٢٠٢٠ ٠٨:٢٧ ص
بالصور.. جمرك البطحاء يحبط تهريب 30 ألف زجاجة خمر وسط “برتقال”

بالصور.. جمرك البطحاء يحبط تهريب 30 ألف زجاجة خمر وسط “برتقال”

الخميس، ١٥ يناير ٢٠١٥ ٠٤:٢٠ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *