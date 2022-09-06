الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الصحة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على هذه الوظائف.. رابط التقديم
شركة المياه الوطنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة لعدة تخصصات
المملكة تتبرع بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رينول-2 وزودياك»
أمطار غزيرة وبرد وسيول على طريق بني عمر محافظة الطائف (فيديو)
وزير الخارجية يرأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران
وفاة معلمتين وإصابة 4 في حادث تصادم على طريق «نجران – عسير»

الرئيسية

 /

محليات

 /

الصحة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على هذه الوظائف.. رابط التقديم

الصحة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على هذه الوظائف.. رابط التقديم

الصحة تعلن فتح باب القبول والتسجيل على هذه الوظائف.. رابط التقديم
٠٦:٣٥:٠٧ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل-فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح باب التقديم والتسجيل على برنامج فني تخطيط قلب “المنتهي بالتوظيف” التابع للأكاديمية الصحية اليوم، وذلك من خلال التقديم على البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن برنامج فني تخطيط القلب يؤهل الخريجين للعمل كمسؤولين عن إجراء تخطيط القلب للمرضى بما في ذلك تجهيزهم وتجهيز المعدات والمواد التشخيصية المستخدمة لإجراء تخطيط القلب.

وأضاف أن البرنامج يمتد لمدة 12 شهراً، ويستهدف شباب وشابات الوطن، ممن ليسوا على رأس العمل، من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة وهي:

– تخصص الأحياء

– الأحياء الدقيقة

– التقنية الحيوية

– تخصص الفيزياء

– الكيمياء

– الكيمياء الحيوية

وأن يكون حاصلاً على شهادة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 75 أو Academic IELTS 4.5.

وأشار إلى أن البرنامج هو امتداد لسلسة برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية بالهيئة، والتي تسهم في رفع معدلات التوظيف لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تخريج ممارسين صحيين يسهمون في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية.

رابط التقديم : اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
السعودية فرص عمل وزارة الصحة وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
المدينة.. إلغاء مبادرة أطول سفرة رمضانية في العالم

المدينة.. إلغاء مبادرة أطول سفرة رمضانية في العالم

الأحد، ٢٧ مايو ٢٠١٨ ١١:١٠ ص
خبراء: مخاوف من رفض أمريكا رد الأموال الخليجية السيادية بسبب أزمة الديون

خبراء: مخاوف من رفض أمريكا رد الأموال الخليجية السيادية بسبب أزمة الديون

الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠١١ ٠٢:٠١ م
«الأرصاد» تُعلن الوقت المتوقع لانتهاء الحالة المطرية على محافظات مكة

«الأرصاد» تُعلن الوقت المتوقع لانتهاء الحالة المطرية على محافظات مكة

الأحد، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ ٠٦:٢٠ م
الطقس: سماء صحوة على معظم مناطق المملكة

الطقس: سماء صحوة على معظم مناطق المملكة

الأربعاء، ١٣ مارس ٢٠١٣ ٠٤:٤٦ ص

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *