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المملكة تتبرع بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رينول-2 وزودياك»
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المملكة تتبرع بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رينول-2 وزودياك»

المملكة تتبرع بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رينول-2 وزودياك»

المملكة تتبرع بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رينول-2 وزودياك»
٠٦:١٢:٠٤ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت المملكة ، تبرعها بمبلغ مليونين ونصف مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول-2) التي ستسهم في تعزيز القدرات الرقابية في المجالات النووية والإشعاعية بما يعظّم الاستفادة من التقنيات النووية ويوفّر الموارد والخدمات للدول الأعضاء في الوكالة لضمان الاستخدام الآمن للتقنية النووية.

كما تبرعت المملكة بمبلغ مليون دولار، لدعم مبادرة الوكالة للعمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر (زودياك) باستخدام التقنيات النووية، التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للإسهام في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية ذات المصدر الحيواني وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها والكشف المبكر عن مسبباتها.

وتأتي هذه التبرعات امتدادًا لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام، كما تؤكّد التبرعات مواقف المملكة الإيجابية تجاه قضايا الاستفادة من الطاقة والتقنية النووية، وتنميتها بصورة سلمية وآمنة.

الكلمات الدلالية:
السعودية الطاقة الذرية تبرع منه انتشار الأسلحة النووية

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