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أمطار غزيرة وبرد وسيول على طريق بني عمر محافظة الطائف (فيديو)

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أمطار غزيرة وبرد وسيول على طريق بني عمر محافظة الطائف (فيديو)

أمطار غزيرة وبرد وسيول على طريق بني عمر محافظة الطائف (فيديو)

أمطار غزيرة وبرد وسيول على طريق بني عمر محافظة الطائف (فيديو)
٠٦:٠٨:٤٠ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وبرد وسيول، اليوم الثلاثاء، على طريق بني عمر بالشفا محافظة الطائف.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر كمية الأمطار الغزيرة والسيور الجارية والبرد الكثيف الذي يسقط في السيول أثناء المطر؛ جعله الله سقيا خير وبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار وتكوّن سحب رعدية، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جنوب المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه ينبه إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 8 مساءً، مشيرًا على أن الحال المتوقعة تشمل، ” الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي، وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة”.

كما نبه إلى هطول أمطار وتكون سحب رعدية، ورياح نشطة المثيرة للأتربة على منطقة جازان، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية بمحافظات، ” الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأحد المسارحة والطوال وصامطة صبيا وضمد والدرب وبيش، ومركز الفطيحة”، لافتًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأصدر المركز تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على، ” أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة جنوب المملكة سيول وبرد طريق بني عمر محافظة الطائف

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