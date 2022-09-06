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وزير الخارجية يرأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

وزير الخارجية يرأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

وزير الخارجية يرأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران
٠٦:٠٤:٣٩ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران، ومسار العلاقات العربية مع إيران وسُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن الاطلاع على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتقرير الدوري للأمانة العامة للجامعة العربية حول بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وشارك سمو وزير الخارجية في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حيث تناول الاجتماع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلاً عن استعراض آخر التطورات التي تحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شارك سموه في اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون برئاسة معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث ناقشت اللجنة تطورات التدخلات التركية في الشؤون العربية، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك التقرير الدوري للأمانة العامة للجامعة العربية حول بند التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

حضر الاجتماعات، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الكلمات الدلالية:
الأزمة مع إيران الأمير فيصل بن فرحان اللجنة العربية وزير الخارجية

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