وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية».. 6 شروط للتقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– طاقم الخدمة الجوية.

المسؤوليات:

– الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.

شروط التقديم:

1- شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.

2- لا يقل عمر المتقدمين عن 20 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً (بالتقويم الميلادي).

3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) – تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

4- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.

5- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.

6- اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.

المميزات:

– تذاكر مخفضة.

– تأمين طبي.

– عروض وتخفيضات الموظفين.

طريقة التقديم:

وأوضحت الخطوط السعودية، أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).