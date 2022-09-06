وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية».. 6 شروط للتقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– طاقم الخدمة الجوية.
المسؤوليات:
– الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.
شروط التقديم:
1- شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.
2- لا يقل عمر المتقدمين عن 20 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً (بالتقويم الميلادي).
3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) – تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
4- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.
5- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.
6- اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.
المميزات:
– تذاكر مخفضة.
– تأمين طبي.
– عروض وتخفيضات الموظفين.
طريقة التقديم:
وأوضحت الخطوط السعودية، أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).