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وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية».. 6 شروط للتقديم
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وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية».. 6 شروط للتقديم

وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية».. 6 شروط للتقديم

وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية».. 6 شروط للتقديم
٠٥:٤٤:٢٨ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– طاقم الخدمة الجوية.

المسؤوليات:

– الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وتوفير أقصى درجات الراحة والاهتمام بهم.

شروط التقديم:

1- شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.
2- لا يقل عمر المتقدمين عن  20 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً (بالتقويم الميلادي).
3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) – تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.
4- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.
5- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.
6- اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.

 المميزات:

– تذاكر مخفضة.
– تأمين طبي.
– عروض وتخفيضات الموظفين.

طريقة التقديم:

وأوضحت الخطوط السعودية، أنه يمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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