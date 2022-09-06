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وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي

وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي

وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي
٠٥:٣٤:٠٣ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل-واس :

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، وذلك على هامش أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية.

حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود

الكلمات الدلالية:
القاهرة فيصل بن فرحان وزير الخارجية وزير خارجية المغرب

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