6 مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية «بي-52» أثناء عبورها أجواء المملكة

تواصل ـ واس:

رافقت ست مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية من نوع «ف-15 إس أي» و«تايفون» و «ف-15 سي»، القاذفة الإستراتيجية «بي-52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة.

يأتي ذلك ضمن العمل المشترك بين القوتين الجويتين لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وقبل أيام اشتركت القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية، تنفيذ التمرين اللوجستي «الغضب العارم 22» ، الذي كان قد بدأ منذ عدة أيام وتستضيفه المملكة بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المعنية المساندة للتمرين.