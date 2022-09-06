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الزلفى بوابة شمال شرق المملكة.. جوامع ومساجد عريقة
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الزلفى بوابة شمال شرق المملكة.. جوامع ومساجد عريقة

الزلفى بوابة شمال شرق المملكة.. جوامع ومساجد عريقة

الزلفى بوابة شمال شرق المملكة.. جوامع ومساجد عريقة
٠٥:٠٢:١٥ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

الزلفي إحدى محافظات منطقة الرياض، تقع في إقليم اليمامه الواقع وسط المملكة، وتعتبر محافظة من المحافظات المتميزة بموقعها الإستراتيجي حيث إنها كانت وما زالت تربط ما بين شمال شرق المملكة ودول الخليج.

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تاريخ الزلفى

وتضم الزلفى أكثر من 20 جامعًا وأكثر من 600 مسجد، أشهرها الجامع الشمالي، وهو المسجد الواقع في وسط السوق الشمالي القديم، وهو من المساجد القديمة وقد أُعيد ترميمه.

ويمتد تاريخ الزلفى ضاربًا في القدم، منذ عصور ما قبل التاريخ، فيما ذكرت الزلفي في كتاب بلاد العرب لـ أبو الفرج الأصفهاني المتوفى سنة 356 هـ :أن زلفة لبنى تميم، وأنها في ديار عدي الرباب من تميم؛ وقد وجد العلماء كسر فخار حُدّدت أنها من العصر العباسي.

تاريخ من نجد on Twitter: "#سوق الزلفي 100عام اقدم صوره متداوله لسوق الشمالي بعدسة الرحالة البريطاني عبدالله فلبي عام1918م 1336هجري والمشار له في الصوره حسب رأي بعض كبار السن قبل سنوات ،

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معالم الزلفى

تشتهر الزلفى بوجود العديد من الجوامع الكبيرة، والمساجد الموغلة في القدم، وكذلك تضم عددًا من القلاع والمواقع الأثرية منها:

  1. المنشأة الحجرية في وادي مرخ
  2. المنشأة في وسويس
  3. قلعة الدوشان
  4. قلبان البيصية
  5. الرداعات (مصائد الذئاب والضباع) في سويس
  6. غار الهلالية بسمنان
  7. قلعه الجريف بسمنان
  8. طريق الإبل طلعة أم الذر
  9. مسجد الرفيعه بسمنان
  10. قصر الشيخ ابن عبدان
  11. قصر الملك سعود
  12. متاريس الأخوان
  13. المواقع الأثرية بمنطقة الرياض توثق لحضارات ممتدة استوطنت وسط الجزيرة العربية

جوامع الزلفى العتيقة

ومن المساجد القديمة في الحي الجنوبي، الجامع الجنوبي، وهو أقدم الجوامع حيث أسسه علي بن حمد الحمد حوالي عام1230 هـ وهو أقدم مساجد الحي الجنوبي.

وكذلك  مسجد أبو عتيق، وهو المسجد الواقع في وسط السوق القديم بجوار السوق من الشرق، وهو من المساجد القديمة جدًا تم بناؤه تقريبًا في عام 1096هـ

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