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مركز الملك سلمان للإغاثة: نحن الجهة الوحيدة المخوّلة بإيصال التبرعات للخارج
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مركز الملك سلمان للإغاثة: نحن الجهة الوحيدة المخوّلة بإيصال التبرعات للخارج

مركز الملك سلمان للإغاثة: نحن الجهة الوحيدة المخوّلة بإيصال التبرعات للخارج

مركز الملك سلمان للإغاثة: نحن الجهة الوحيدة المخوّلة بإيصال التبرعات للخارج
٠٥:٠٢:٤٨ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

شدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الثلاثاء، على أنه هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج.

وقال المركز في بيان، إن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص.

تحذير مهم

وأضاف أن الأوامر الصادرة بهذا الخصوص تقضي بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج.

وطالب المركز الجميع بعدم الاستجابة لما يُتدَاولُ من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها.

ودعا إلى أن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة وهي “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

ولفت إلى حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محلياً ودولياً.

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الكلمات الدلالية:
الأعمال الإغاثية الأعمال الإنسانية التبرعات الملك سلمان مركز الملك سلمان

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