الدولار يُوقف صعوده أمام اليورو والإسترليني.. واندفاع في الشراء

تواصل – فريق الحرير:

شهد مؤشر موجة من الارتفاعات القوية نجح خلالها في إسقاط اليورو دون سعر التكافؤ وكذلك الإسترليني الذي هبط لقاع 37 عامًا، بينما ارتفع مقابل الين لقمة ربع قرن، تزامنًا مع الضغط الشديد على المعدن الأصفر.

لكن الأوضاع تبدلت، مؤقتًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت أغلب العملات الرئيسة مقابل الدولار، بعد أن أوقف الأخير صعوده، حسب “Investing”.

وتباطأت ارتفاعات مؤشر الدولار الذي يسجل تراجعات هامشية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالقرب من مستويات 109.5 نقطة.

اليورو يقفز بنسبة 0.4%

وارتفعت بقوة ليقفز اليورو بنسبة 0.4% وصولاً إلى مستويات 0.9972 دولار، بينما زاد الين إلى مستويات 141.7 ين / دولار بارتفاع 0.8%.

وفي المقابل ارتفع بقوة في حدود 0.6% وصولاً إلى مستويات 1.1587 دولار/ إسترليني، بينما انخفض في حدود 0.2% إلى مستويات 0.6785.

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رفع أسعار الفائدة مستمر

ومن المتوقع تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة لتخفيف التضخم حيث باتت الأسواق تسعر زيادة الفائدة في حدود 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتعزز الدولار، مما يدفع شهية المخاطر لدى المتداولين للتوجه إلى العملة الأمريكية.