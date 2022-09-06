النفط يصعد بعد قرار “أوبك+” ورغم مخاوف التضخم

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد قرار “أوبك +” بخفض الإنتاج، على الرغم من مخاوف تباطؤ الطلب العالمي، في ظل ارتفاع التضخم وتراجع معدلات النمو، تزامنًا مع تزايد القيود المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في الصين، بعد إخضاع 33 مدينة في البلاد للإغلاق الجزئي أو الكامل.

نايمكس يصعد وبرنت قرب مستويات الاثنين

وصعد خام نايمكس الأمريكي الخفيف في حدود 2.7% أو ما يعادل 2.3 دولار وصولاً إلى مستويات قرب الـ 89.2 دولار للبرميل.

وفي المقابل، يتداول خام برنت القياسي قرب مستويات أمس الاثنين حيث سجل سعر البرميل مستويات قرب الـ 96 دولارًا للبرميل بينما جاء أقل سعر عند مستويات 94.66 دولار للبرميل.

وقفزت خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد قرار “أوبك+” بأكثر من 3%، ليرتفع خام برنت إلى مستويات في حدود 3.3 دولار بزيادة 3.6% بينما زاد خام نايمكس الأمريكي الخفيف في حدود 3.4%.

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أوبك+ ملتزمة بإدارة أسواق الخام العالمية

من جانبه، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، إن خفض إمدادات النفط من تحالف أوبك+ يعكس التزام المجموعة بإدارة أسواق الخام العالمية، واستعدادها لاتخاذ إجراءات استباقية.

وأضاف: “بعد أن قرر التحالف خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر: “هذا القرار تعبير عن الإرادة بأننا سنستخدم كل الأدوات الموجودة في مجموعتنا”.

وتابع: “يظهر التعديل البسيط أننا سنكون متيقظين واستباقيين ونشطين فيما يتعلق بدعم استقرار السوق وأدائها الفعال”.