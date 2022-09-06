مقتل 21 جنديًا يمنيًا إثر هجوم لتنظيم القاعدة في أبين

تواصل – وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 21 جنديًا يمنيًا إثر هجوم لتنظيم القاعدة على موقع أمني في جنوب اليمن.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين يمنيين قولهم إن عناصر القاعدة هاجموا موقعًا في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالى ثلاث ساعات.

تحذير من التنظيم

والسبت الماضي، بث تنظيم القاعدة رسالة مسجّلة يناشد فيها موظف في الأمم المتحدة كان مختطفًا في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته.

وتلك الرسالة نشرها موقع “سايت” الذي يرصد الحركات المتطرفة.

وينشط تنظيم “القاعدة” الإرهابي في عدة مناطق باليمن، لكن الجيش اليمني مدعومًا بالتحالف العربي يسعى جاهدًا لاستتباب الأمن في البلاد وتطهيرها من الإرهابيين والعناصر المتطرفة، إذ يلاحق التنظيم في أكثر من مناسبة.

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