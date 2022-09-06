“مجلس التعاون”: سنتخذ الإجراءات القانونية في حال استمرار البث المخالف لـ”نتفليكس”

تواصل – وكالات:

طالبت لجنة الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي منصة نتفلكس “Netflix” بإزالة المحتوى المخالف.

جاء ذلك في بيان مقتضب نقلته فضائية “الإخبارية.

وقالت اللجنة إنها رصدت في الآونة الأخيرة بعض المحتوى المخالف على منصة نتفلكس، مشيرة إلى أن هذا المحتوى يتعارض مع قيم دول مجلس التعاون الخليجي والقيم الإسلامية.

وشددت اللجنة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار البث المخالف للمنصة، وفق المصدر ذاته.

إعلانات يوتيوب

وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة جوجل إزالة بعض الإعلانات غير الملائمة والتي تتعرض مع القيم والمبادئ من على منصاتها، وذلك استجابة للطلب الذي تقدّمت به المملكة.

وكانت المملكة طالبت إدارة موقع يوتيوب التابع لشركة جوجل بحذف محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ، وهو ما استجابت له الشركة.

وتلك المطالبة جاءت آنذاك، في بيان مشترك صدر عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أكد البيان حرص المملكة على التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط.

وآنذاك، أكد متحدث باسم “يوتيوب” في الشرق الأوسط، أنه تمت إزالة الإعلانات غير الملائمة التي ظهرت على المنصة، حسب “اقتصاد الشرق”.

وأوضح أنه تم إغلاق حسابات المعلنين المخالفين لسياسات المنصة، والتي وصفها بالصارمة، مؤكدًا أن حماية المجتمع من أهم أولويات المنصة في المملكة وحول العالم.

وأشار إلى أن شركة جوجل – المالكة لـ”يوتيوب”- حذفت العام الماضي أكثر من 286 مليون إعلان عالمي عبر منصاتها؛ بسبب ترويج محتوى للبالغين غير ملائم لسياساتها، و125.6 مليون إعلان آخر للمحتوى غير اللائق.

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