مسؤول بالنقل السككي: نسعى لرفع مشاركة المحتوى المحلي في “الجسر البري” إلى 60%

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مدير حقوق وامتيازات النقل السككي بين المدن، م. سلطان الكربي، خلال منتدى المحتوى المحلي، عن عزم النقل السككي أن تصل نسبة مشاركة المحتوى المحلي في مشروع الجسر البري إلى 60%.

زيادة الناتج المحلي الإجمالي

وقال الكربي: “سيسهم مشروع الجسر البري في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد الوظائف، ورفع قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية”.

وأضاف: “كما يستهدف مشروع شبكة الجسر البري تنفيذ شبكة متكاملة تسهم في تمكين القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية”.

ويعتبر مشروع الجسر البري، حسبما أوضح الكربي، ممكنًا رئيسًا لعدد من مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونستهدف أن تصل نسبة مشاركة المحتوى المحلي إلى 60%.

اقرأ أيضًا:

منتدى “المحتوى المحلي” يناقش مستقبل التوطين في المملكة والفرص الواعدة

مسؤول: استضفنا 100 مستثمر وأنفقنا 92 مليارًا على عناصر المحتوى المحلي

7 مراكز لوجستية وربط 6 موانئ

وتابع مدير امتيازات النقل السككي: “نسعى إلى ربط موانئ المملكة في الخليج العربي بموانئها في البحر الأحمر، مرورًا بمدينة الرياض، والميناء الجاف، والمدن الرئيسة، والصناعية، ومراكز الأنشطة الاقتصادية، والتعدينية، واللوجستية”.

موضحًا أن مسافة شبكة سكة الحديد المستهدفة تتجاوز 1300 كم، بمجمـل اطـوال ومسارات مزدوجـة تصل الى 2600كـم ونستهدف تنفيـذ 7 مراكز لوجستية حديثة، وربط 6 موانئ رئيسة وإنشـاء 3 محطـات حديثة لنقل الركاب

فيما تمت المواءمة مع أكثر من 70 جهة ذات علاقة لتنفيذ دراسات المشروع، كما تم تحليل 90 ألف مستند ودراسـة أنتجت 70 مخرجًا رئيسًا مـن خلال أكثر من 200 ورشة عمل بمشـاركة أفضل الخبراء لأكثر من 10 شركات.