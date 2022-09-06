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5 سفن عسكرية و8 مقاتلات صينية تحيط بتايوان.. ماذا يجري؟

5 سفن عسكرية و8 مقاتلات صينية تحيط بتايوان.. ماذا يجري؟

5 سفن عسكرية و8 مقاتلات صينية تحيط بتايوان.. ماذا يجري؟
٠٣:٢٦:٠٧ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت تحركات لـ 5 سفن عسكرية و8 مقاتلات صينية في المنطقة المحيطة بالجزيرة.

وقبل أيام أعلنت وزارة خارجية تايوان، أن 14 طائرة حربية صينية تخطت خط الوسط الفاصل بين الصين وشبه الجزيرة، محذرة من تداعيات تلك الخطوات.

إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة جزر كينمن

كما أعلنت الوزارة، أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة في منطقة جزر كينمن، وذلك بعدما كانت تكتفي بإطلاق قنابل مضيئة باتجاه هذه المسيرات، لكنها حذرت من أنها ستتخذ “الإجراءات المضادة الضرورية” بما في ذلك إسقاطها إذا لزم الأمر.

ووفق المراقبين، فقد تصاعدت حدة التوترات بين الصين وتايوان، بعد ثلاثة أسابيع من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها.

وخلال أغسطس سجلت تايوان عددًا قياسيًا من التوغلات الجوية الصينية، وذلك باختراق أكثر من 440 طائرة عسكرية منطقتها للدفاع الجوي، في وقت أثارت زيارات مشرّعين أمريكيين إلى الجزيرة غضب بكين.

يأتي هذا في الوقت الذي تتبادل فيه تايوان والصين تصريحات لاذعة بشأن سلسلة طلعات بمسيرات صينية فوق جزر كينمن التايوانية، وقام بعضها بمراقبة مواقع عسكرية متقدمة.

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الكلمات الدلالية:
الصين تايوان جزر كينمن جزيرة تايوان مسيرات صينية

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