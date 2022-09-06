العثور على ذهب في حفريات بجدة.. إليكم القصة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، أن ما يتداول سنويًا عن العثور على ذهب في حفريات بجدة غير صحيح، مؤكدة أنها إشاعة قديمة تنتشر سنويًا وأن ناشرها يستخدم صورًا عشوائية من أرشيف الإنترنت.

إشاعة قديمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الإشاعة تقول: ” العثور على ذهب في حفريات في حي البغدادية بجدة”.

وأكدت أن الحقيقة، هي: “أن ما يتداول سنويًا عن العثور على ذهب في حفريات في جدة غير صحيح، مؤكدة أنها إشاعة قديمة تنتشر سنويًا وأن ناشرها يستخدم صور عشوائية من أرشيف الانترنت لدعم أكاذيبه”

وكان أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر أكثر مرة عن وجود حفريات في جدة بحي البغدادية، وذلك أثناء إصلاح أحد الشوارع، حيث تم العثور على غرف قديمه تحت الأرض وفيها ثروة من سبائك الذهــب والعملات الذهبية الأثرية وكنوز لا تقدر بثمن.

يذكر أن هيئة مُكافَحة الإشاعات هو مشروع مستقل تم إنشاؤه عام 2012م للتصدي للإشاعات والفِتن واحتوائها بحيث لا تُشكل أي ضرر على المُجتمع، وذلك بفضح ناشِري الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الرأي العام، من خلال نشر الوعي وتوضيح الحقيقة بالمصادِر الرسمية.

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