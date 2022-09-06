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لتأهيل الكفاءات الوطنية.. “هدف”: تعويضات مالية لدعم الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية
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لتأهيل الكفاءات الوطنية.. “هدف”: تعويضات مالية لدعم الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية

لتأهيل الكفاءات الوطنية.. “هدف”: تعويضات مالية لدعم الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية

لتأهيل الكفاءات الوطنية.. “هدف”: تعويضات مالية لدعم الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية
٠٣:٤٣:٤٠ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن منح تعويض مالي عن الشهادات المهنية بعد الحصول عليها، عبر برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وأوضح “هدف” أن القرار يأتي بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، تحقيقًا للتميز ورفع جودة تأهيل الكفاءات الوطنية.

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ما هو برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية

ويعد برنامج دعم الشهادات المهنية الإحترافية، هو برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية ومنظمات الأعمال والباحثين عن عمل للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المتخصصة و المطلوبة في سوق العمل.

الشهادات المتعددة في المجال

يقدم برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية:

1- الشهادة الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني ( OTT)

2- الشهادة الاحترافية في تصميم خبرات التعليم والتدريب الإلكتروني ( ELXD )

3- الشهادة الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (ELQA)

4- الشهادة الاحترافية في قيادة التعليم الإلكتروني (ELL)

5- الشهادة الاحترافية في تطوير محتوى التعليم الإلكتروني ( ELCD)

6- الشهادة الاحترافية في الدعم التقني للتعليم الإلكتروني (ELTS)

الكلمات الدلالية:
الشهادات المهنية المركز الوطني للتعليم الإلكتروني برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية تأهيل الكفاءات الوطنية صندوق تنمية الموارد البشرية صندوق هدف

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