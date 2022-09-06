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دراسة: ما علاقة الشخير بمرض السرطان؟

دراسة: ما علاقة الشخير بمرض السرطان؟

دراسة: ما علاقة الشخير بمرض السرطان؟
٠٣:١٣:٠٣ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل  – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين الشخير والإصابة بمرض السرطان.

وقال الباحثون السويديون الذين أجروا الدراسة إن الأمر يتعلق بنقص الأكسجين الذي يحصل عليه الإنسان أثناء الليل، فكلما كان هناك نقص في الأكسجين زادت احتمالات الإصابة بالمرض، بحسب ما نقلته “الديلي ميل”.

وأجرى الباحثون دراسات على ما يقرب من 4200 مريض يعانون من الشكل الانسدادي لانقطاع النفس، وتم اكتشاف إصابة نصفهم بالسرطان بعد تتبعهم لمدة 5 سنوات.

انقطاع النفس

وأظهرت نتائج الدراسة بعد مزيد من التتبعات والفحوصات أن المرضى المصابين بالسرطان بشكل عام يتعرضون لمزيد من الانقطاعات أثناء نومهم.

وبينت الدراسة أن انقطاع النفس الانسدادي النومي والذي يصاحبه الشخير العالي يسبب أيضًا انخفاضًا في قوة الدماغ لدى كبار السن، ومن ثم يزيد نسبة تعرضهم للإصابة بالسرطان.

وأضافت أن احتمالية الإصابة بالسرطان تزيد أيضًا مع زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية مميتة في الأوردة.

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الكلمات الدلالية:
الإصابة بالسرطان الجلطات الدماغية السرطان الشخير انقطاع النفس

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