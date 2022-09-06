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أسعار الذهب تشهد استقرارًا في أسواق المملكة اليوم

أسعار الذهب تشهد استقرارًا في أسواق المملكة اليوم

أسعار الذهب تشهد استقرارًا في أسواق المملكة اليوم
٠٣:٠٨:١٩ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم، بعد ارتفاع محدود شهدته أمس، حيث بلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 206.41 ريال، أي ما يعادل 55.04 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 189.21 ريال / 50.46 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، إلى نحو 180.61 ريال/ 48.16 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 154.81 ريال/ 41.28 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6420 ريالاً/ 1712 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6423.75 ريال/ 1713 دولارًا.

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أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعًا، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذًا آمنًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1718.30 دولار للأوقية، خلال تعاملات اليوم، بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1729.40 دولار.

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