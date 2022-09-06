إصدار تصاريح العمرة والزيارة لمقيمي الخليج الحاصلين على التأشيرة السياحية عبر “اعتمرنا”

تواصل – واس:

أكدت وزارة الحج والعمرة إمكانية إصدار تصاريح العمرة والزيارة من قبل المقيمين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، عبر تطبيق “اعتمرنا”.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربتهم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم ضمن حلول وخيارات متنوعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

من لهم الحق في حجز العمرة

وأوضحت أن الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول المجلس، وكذلك الحاصلين منهم على تأشيرات دخول دول الشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، يمكنهم قبل القدوم للمملكة لحجز مواعيد لأداء نسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، عبر تطبيق “اعتمرنا”.

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وفي السياق ذاته، شهد موسم العمرة للعام الهجري الجاري 1444هـ تسهيلات عدة في إجراءات قدوم المعتمرين لأداء العمرة لتشمل عدة أنواع من التأشيرات متاح للحاصلين عليها تأدية العمرة.

التأشيرات المشمولة

وتشمل: تأشيرات الزيارات العائلية للمقيمين داخل المملكة، والزيارات الشخصية لأحد السعوديين، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، والتأشيرات السياحية عند الوصول للحاصلين على تأشيرة “الشنجن” ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وغيرها من الأنواع.

ويمكن للمعتمرين القادمين من خارج المملكة اختيار باقة الخدمات عبر منصة “مقام” على الرابط: ( هنا )، بالإضافة إلى الحجز عن طريق الوكالات المحليّة المعتمدة في بلد المعتمر.