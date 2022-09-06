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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على 3 مناطق حتى الـ 8 مساءً
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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على 3 مناطق حتى الـ 8 مساءً

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على 3 مناطق حتى الـ 8 مساءً

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على 3 مناطق حتى الـ 8 مساءً
٠٢:١٨:١٧ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، هطول أمطار وتكوّن سحب رعدية، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جنوب المملكة.

منطقة الباحة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه ينبه إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 8 مساءً، مشيرًا على أن الحال المتوقعة تشمل، ” الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي، وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة”.

منطقة جازان

كما نبه إلى هطول أمطار وتكون سحب رعدية، ورياح نشطة المثيرة للأتربة على منطقة جازان، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية بمحافظات، ” الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأحد المسارحة والطوال وصامطة صبيا وضمد والدرب وبيش، ومركز الفطيحة”، لافتًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

منطقة عسير

وأصدر المركز تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على، ” أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة  الـ ٨ مساءً.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد الباحة جازان حالة الطقس رياح وأتربة عسير

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