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بين 294 مدينة حول العالم.. اليونسكو تعتمد “ينبع” الصناعية مدينة تعلّم دولية.. لماذا؟
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بين 294 مدينة حول العالم.. اليونسكو تعتمد “ينبع” الصناعية مدينة تعلّم دولية.. لماذا؟

بين 294 مدينة حول العالم.. اليونسكو تعتمد “ينبع” الصناعية مدينة تعلّم دولية.. لماذا؟

بين 294 مدينة حول العالم.. اليونسكو تعتمد “ينبع” الصناعية مدينة تعلّم دولية.. لماذا؟
٠٢:٣٢:٤٦ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت منظمة  الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” مدينة ينبع الصناعية “مدينة تعلّم دولية”، لتصبح  تعد ثاني مدن المملكة بعد الجبيل الصناعية التي تم اعتمادها في العام 2020 ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم.

وذلك بفضل جودة التعليم في المملكة، والتزامها بإتاحة التعلّم مدى الحياة للجميع، وكذلك إدخالها سياسات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

لماذا ينبع الصناعية؟

وجرى اعتماد ينبع الصماعية ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم بين 294 مدينة حول العالم، بينها 9 مدن عربية.

وتضم ينبع 59 مدرسة، بينهما 39 مدسة حكومية (بنين وبنات)، ومدرستان حكوميتان للموهوبين، و8 رياض أطفال حكومية، و6 خاصة، ومدرستان عالميتان، وأخريان (تعليم مستمر).

كما ضمت ينبع كلية صناعية، وجامعة إليكترونية، ومعهدان تقني وإنجليزي، ووحدة تدريب تربوي، ومراكز للموهبة والتنمية والتربية الخاصة.

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مكتسبات الانضمام لمدن التعلم

1- إسهام المملكة في قيادة سياسات التعلم مدى الحياة، من خلال تنفيذ ودعم المبادرات المحلية.

2- وجود مدارس ذات جودة عالية في المملكة.

3- تمكين تعليم المملكة من المنافسة العالمية.

4- مواكبة المملكة للتوسع في استخدام تقنيات التعلم الحديثة.

5- تعزيز الجودة والتميز في التعلم.

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الكلمات الدلالية:
الشبكة العالمية لمدن التعلّم اليونسكو دعم المبادرات المحلية سياسات التعلم مدى الحياة مدن التعلم مدينة ينبع الصناعية

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