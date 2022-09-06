اليوم الوطني 2022 يتصدر قائمة الأكثر بحثًا عبر “جوجل”

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تصدّر اليوم الوطني السعودي 2022 قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، ويبحث البعض عن إجازة اليوم الوطني 1444، الذي يعد من الأيام المهمة التي يحصل فيها الطلاب والعاملون على إجازة رسمية تشمل كل القطاعات ( الحكومي والخاص)، وهو اليوم الوطني الـ 92 في تاريخ المملكة.

متى اليوم الوطني 2022؟

والمتوقع بأن الإجازة طبقاً للوائح التنفيذية ستكون الجمعة 23 من شهر سبتمبر الذي يوافق 27 من شهر صفر، وهو إجازة رسمية وفقاً للمقرر بالمادة 127 و128 باللوائح التنفيذية.

فيما يتوقع البعض بأن الإجازة ستكون مستمرة حتى يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر.

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“التعليم” تُحدد 5 أيام لاحتفالات المدارس باليوم الوطني

وزارة التعليم تقرر إجازة اليوم الوطني

قررت وزارة التعليم، أن الفترة من يوم الأحد الموافق 1444/2/29 حتى يوم الخميس الموافق 1444/3/3 ستكون موعداً لتنفيذ فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ92 لليوم الوطني للمملكة.

وذلك يشمل جميع المدارس بمراحلها الثلاث، مع التقيد بكافة اللوائح والتعليمات والتدابير المنظمة.

فيما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد الإجازة الرسمية لليوم الوطني 2022 لجميع العاملن في القطاعين العام والخاص، على أن تبدأ الجمعة 23 من شهر سبتمبر الذي يوافق 27 من شهر صفر، وهو إجازة رسمية.

طبيعة إجازة اليوم الوطني

ويكون هذا اليوم إجازة مدفوعة بكامل الأجر لجميع الموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص، وإذا صادف يوم راحة أسبوعية، فإن العامل يعوض عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه، بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الإجازة السنوية، تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات.

وإذا تداخلت المناسبة مع الإجازة المرضية، يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات.