عبر منصة بلدي.. “الإسكان” تمكن أصحاب المنشآت التجارية من تقييمها ذاتيًا

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن تدشين خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة “بلدي”.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، حيث يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريّ.

سلسلة الخدمات الإلكترونية

وبحسب بيان للوزارة، فإن خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية تعد أول خدمة تُطلق من خدمات التقييم الذاتي للوزارة، التي ستشمل أنواعًا مختلفة من الرقابة البلدية، مثل الرقابة على الرخص التجارية، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفريات، والرقابة على سكن الأفراد.

وأضافت الوزارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسة من الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة “بلدي”.

وكانت الوزارة أطلقت مؤخرا خدمة “رمز الاستجابة السريع” (QR code) من خلال ملصق “رأيك يفرق” الذي يُبرز ويُعرض على واجهة المنشآت, التي تُتيح لأصحاب المنشآت التجارية تحديث بيانات منشآتهم.

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