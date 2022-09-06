“الصحة”: 8933 مولودًا جديدًا في أسبوع

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة، الثلاثاء، تسجيل 8933 مولودًا جديدًا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “8933 مولوداً جديداً أقبلوا على الدنيا واستقبلتهم مستشفيات وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة”، خلال أسبوع.

ونشرت الوزارة إنفوجرافيك يوضح تفاصيل الأعداد الخاصة بالمواليد في كل منطقة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام خاصة بالمدة من 25-1-1444 هـ وحتى 3-2-1444 هـ.

الرياض الأعلى

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الرياض كانت هي الأعلى عددًا بنسبة 25.6% بعدد 2286 مولودًا، فيما كانت القنفذه هي الأقل بعدد 59 مولودًا.

يشار إلى أن عدد سكان المملكة يبلغ نحو 34.1 مليون نسمة، منهم 21.69 مليون مواطن و 12.42 مليون أجنبي.

وكان عدد السكان في المملكة شهد تراجعًا بنسبة 2.6% في منتصف العام 2021 إلى نحو 34 مليون نسمة مقارنة بنحو 35 مليون نسمة في منتصف العام 2020.

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