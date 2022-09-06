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أعلى قيمةً نصفيةً في تاريخ المملكة.. الصادرات غير النفطية ترتفع 31% خلال النصف الأول 2022
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أعلى قيمةً نصفيةً في تاريخ المملكة.. الصادرات غير النفطية ترتفع 31% خلال النصف الأول 2022

أعلى قيمةً نصفيةً في تاريخ المملكة.. الصادرات غير النفطية ترتفع 31% خلال النصف الأول 2022

أعلى قيمةً نصفيةً في تاريخ المملكة.. الصادرات غير النفطية ترتفع 31% خلال النصف الأول 2022
٠١:١٠:٣٦ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت صادرات المملكة غير النفطية، أعلى قيمةً نصفيةً في تاريخها، بارتفاع بلغ 31% خلال النصف الأول من العام الجاري.

إجمالي صادرات المملكة غير النفطية بلغ 164.5 مليار ريال

وارتفعت صادرات المملكة غير النفطية، بإجمالي بلغ 164،5 مليار ريال، شاملة السلع وإعادة التصدير، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل صادرات البتروكيماويات.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو، ارتفعت الصادرات غير النفطية للمملكة، 31.5% إلى 134.44 مليار ريال “35.85 مليار دولار”، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021 البالغة 102.2 مليار ريال “27.26 مليار دولار”.

وجاءت أعلى القطاعات تصديرًا: البتروكيماويات 99 مليار ريال، ومواد البناء 11.7 مليار ريال، والمركبات وقطع الغيار 11 مليار ريال.

بينما تصدّرت الإمارات أعلى وجهات التصدير بـ 24.4 مليار ريال، ثم الصين بـ18.3 مليار ريال، وثالثًا الهند بـ 13.9 مليار ريال.

وحسب وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإن صادرات المملكة غير النفطية لا زالت تسجل نموًا سنويًا متتاليًا منذ مطلع العام الماضي، أي منذ 17 شهرًا، وذلك بفضل الله تعالى ثم نمو منتجات الصناعات الكيماوية واللدائن والمطاط، وكذلك المعادن.

وأوضحت الصحيفة، أن الصادرات غير النفطية، ارتفعت بواقع 26.7%، حيث بلغت الصادرات نحو 27.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 22 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

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الكلمات الدلالية:
البتروكيماويات السلع وإعادة التصدير الصادرات غير النفطية معدل الصادرات

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