الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
السفارة الروسية في كابل تعلق الخدمات القنصلية على خلفية هجوم داعش
وفاة 3 حالات.. “الصحة” تُعلن تسجيل 108 إصابة جديدة بـ كورونا
“التدريب التقني” تطلق مبادرة “رافد” لتسهيل دخول المتدربين لسوق العمل
معركة الأخبار المزيفة.. مواقع مستنسخة تُشعل صراعًا جديدًا في الغرب
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
وظائف وزارة الدفاع .. رابط ومواعيد التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وفاة 3 حالات.. “الصحة” تُعلن تسجيل 108 إصابة جديدة بـ كورونا

وفاة 3 حالات.. “الصحة” تُعلن تسجيل 108 إصابة جديدة بـ كورونا

وفاة 3 حالات.. “الصحة” تُعلن تسجيل 108 إصابة جديدة بـ كورونا
١٢:٣٩:١٤ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 108 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 127 حالة، و3 حالات وفاة.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا وصل لـ 813,986 حالة

وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 813,986 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 39 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة,

تعافي 801,135 حالة

 فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 801,135 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,309 حالات وفاة، وإجمالي الجرعات المعطاة وصل 67,701,901 جرعة لقاح.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

“الصحة” تُفعّل نظامي “موعد” و”إحالتي” في الرعاية الصحية المنزلية

الكلمات الدلالية:
حالات التعافي فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
علماء أمريكيون يؤكدون: ليس جميع البدناء بصحة سيئة

علماء أمريكيون يؤكدون: ليس جميع البدناء بصحة سيئة

الأحد، ٠٤ يناير ٢٠١٥ ٠٨:٣٨ م
بعد 45 يومًا.. تجول سيارات الأجرة ممنوع وطلب الخدمة بالهاتف

بعد 45 يومًا.. تجول سيارات الأجرة ممنوع وطلب الخدمة بالهاتف

الأحد، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٤ ٠٨:٣١ ص
مواطنان يعترضان آلية حكومية تُنفِّذ إزالة تعديات في جدة

مواطنان يعترضان آلية حكومية تُنفِّذ إزالة تعديات في جدة

الثلاثاء، ٠١ ديسمبر ٢٠١٥ ٠٥:٠٣ م
الطائف.. البحث عن شاب كبَّل جزاراً بـ«كلبشات» واتهمه ببيع لحوم «حمير»

الطائف.. البحث عن شاب كبَّل جزاراً بـ«كلبشات» واتهمه ببيع لحوم «حمير»

السبت، ٠٦ يونيو ٢٠١٥ ٠٣:٤٩ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *