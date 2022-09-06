وفاة 3 حالات.. “الصحة” تُعلن تسجيل 108 إصابة جديدة بـ كورونا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 108 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 127 حالة، و3 حالات وفاة.

إجمالي حالات الإصابة تراكميًا وصل لـ 813,986 حالة

وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 813,986 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 39 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة,

تعافي 801,135 حالة

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 801,135 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,309 حالات وفاة، وإجمالي الجرعات المعطاة وصل 67,701,901 جرعة لقاح.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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