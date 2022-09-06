برنامج ملاك للجمعيات السكنية.. أبرز الخدمات وآليات العمل

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نظرا للخدمات الكبيرة التي يقدمها لمستخدميه، سجّل برنامج مُلاك للجمعيات السكنية نمواً ملحوظاً في أعداد الجمعيات المُسجلة هذا العام.

ما هو برنامج ملاك؟

وشهد برنامج ملاك نمواً ملحوظاً في أعداد الجمعيات المعتمدة بنسبة 49% خلال العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يتجاوز 8 آلاف جمعية حتى نهاية أغسطس الماضي.

ووفق إفادة حديثة للبرنامج نقلتها “واس”، فقد شهد “مُلّاك” إقبالا كبيرا من ساكني ومالكي الوحدات ذات الملكية المشتركة على تأسيس الجمعيات واعتمادها وتفعيل أدوارها وممارسة أعمالها.

* خدمات ملاك

ويعمل برنامج مُلاك على تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، علاوة على المساعدة في تهيئة الخدمات المساندة في التنظيم والتيسير لإدارة الأجزاء المشتركة.

ويقول برنامج ملاك إنه يسعى دائما إلى توفير احتياجات المُلاك من كافة الخدمات الإسكانية.

* منصة ملاك

وفي هذا الصدد، أتاح البرنامج منصة “مُلاك” الإلكترونية لتقديم خدمات مديري العقار أفراداً ومنشآت، وقائمة معتمدة من شركات الصيانة والتشغيل للتسجيل وعرض خدماتهم على جمعيات المًلاك.

وتهدف المنصة إلى تنظيم وتسهيل عملية التواصل مع مقدمي الخدمات، وتوفير موثوقية تحفظ حقوق الطرفين، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والتسهيلات للجمعيات في جميع مدن ومناطق المملكة.

وتقدم المنصة الإلكترونية عدداً من الخدمات من خلال صفحة المجتمع التي تشمل: (إدارة المباني، أنظمة الأمن، الصيانة الكهربائية والميكانيكية، خدمات التنظيم العام، خدمات الاستقبال).

وتقول المنصة إنها تهدف إلى خلق بيئة منظمة وآمنة في إدارة الأجزاء المشتركة بين المُلاك في العقار الواحد.

* ملاك ورؤية 2030

وبرنامج ملاك هو من مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف حفظ حقوق مُلاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وزيادة تملك الأسر السعودية ضمن المجتمعات السكنية المشتركة للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030 .

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