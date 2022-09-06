مسؤول: استضفنا 100 مستثمر وأنفقنا 92 مليارًا على عناصر المحتوى المحلي

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كشف نائب رئيس التطوير في هيئة المحتوى المحلي المهندس سامي الحجيلان، عن استضافة 100 مستثمر وإنفاق 92 مليارا من أجل تطوير عناصر المحتوى المحلي.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات منتدى المحتوى المحلي بالمملكة، والتي تناولت أثر الإنفاق الحكومي على الإنتاج المحلي.

وقال الحجيلان: “لقد أطلقنا 10 مبادرات كما أنفقنا 92 مليارا لتطوير عناصر المحتوى المحلي”.

وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية استضاف 100 مستثمر طرحوا 396 فرصة استثمارية من أجل عناصر المحتوى المحلي أيضا.

المشاركون بمنتدى المحتوى المحلي

ويشارك بمنتدى المحتوى المحلي الذي تنتظم فعالياته هذه الأيام أكثر من 45 جهة من كُبرى الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وسيتم من خلال المنتدى استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، وعرض الفرص الاستثمارية والشركات الاستراتيجية.

ووفق المنتدى، فإنه يعد فرصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات المحلية، من خلال إبراز قصص النجاح لدى القطاعات العامة والخاصة، والإسهام في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي، وزيادة الشراكات والفرص الاستثمارية، لتعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني.

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