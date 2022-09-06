رابط التقديم.. عشرات الوظائف في مشروع “نيوم” لحملة كافة التخصصات

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل والشروط أدناه:

* المسميات الوظيفية:

1 – قيادة العقود التجارية عامل التغيير الرقمي.

2 – قيادة العقود التجارية.

3 – محلل تصاريح استخدام الأراضي.

4 – أخصائي تطوير أعمال التنقل.

5 – كبير مهندسي قوة الجر بالسكك الحديدية.

6 – مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة.

7 – مدير – مركز ابتكار المياه.

8 – مستشار تنظيمي أول، الجمارك وتيسير التجارة.

9 – مدير الاتصالات.

10 – مشرف الأعمال.

11 – رئيس مكتب الشاشة.

12 – مساعد مشاريع “مدير”.

13 – مهندس أول – دراسات نظام الطاقة.

14 – أخصائي إدارة الأعمال.

15 – أخصائي نظم الأعمال.

16 – رئيس قسم البنوك.

17 – رئيس قسم البنوك.

18 – مدير – الخدمات البيئية والتنظيمية.

19- قيادة تجربة العملاء.

20 – وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا)

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