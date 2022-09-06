رابط التقديم.. عشرات الوظائف في مشروع “نيوم” لحملة كافة التخصصات
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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل والشروط أدناه:
* المسميات الوظيفية:
1 – قيادة العقود التجارية عامل التغيير الرقمي.
2 – قيادة العقود التجارية.
3 – محلل تصاريح استخدام الأراضي.
4 – أخصائي تطوير أعمال التنقل.
5 – كبير مهندسي قوة الجر بالسكك الحديدية.
6 – مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة.
7 – مدير – مركز ابتكار المياه.
8 – مستشار تنظيمي أول، الجمارك وتيسير التجارة.
9 – مدير الاتصالات.
10 – مشرف الأعمال.
11 – رئيس مكتب الشاشة.
12 – مساعد مشاريع “مدير”.
13 – مهندس أول – دراسات نظام الطاقة.
14 – أخصائي إدارة الأعمال.
15 – أخصائي نظم الأعمال.
16 – رئيس قسم البنوك.
17 – رئيس قسم البنوك.
18 – مدير – الخدمات البيئية والتنظيمية.
19- قيادة تجربة العملاء.
20 – وغيرها.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم : (اضغط هنا)
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