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رابط التقديم.. عشرات الوظائف في مشروع “نيوم” لحملة كافة التخصصات
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رابط التقديم.. عشرات الوظائف في مشروع “نيوم” لحملة كافة التخصصات

رابط التقديم.. عشرات الوظائف في مشروع “نيوم” لحملة كافة التخصصات

رابط التقديم.. عشرات الوظائف في مشروع “نيوم” لحملة كافة التخصصات
١٢:٤٢:٢٦ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل والشروط أدناه:

* المسميات الوظيفية:

1 – قيادة العقود التجارية عامل التغيير الرقمي.

2 – قيادة العقود التجارية.

3 – محلل تصاريح استخدام الأراضي.

4 – أخصائي تطوير أعمال التنقل.

5 – كبير مهندسي قوة الجر بالسكك الحديدية.

6 – مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة.

7 – مدير – مركز ابتكار المياه.

8 – مستشار تنظيمي أول، الجمارك وتيسير التجارة.

9 – مدير الاتصالات.

10 – مشرف الأعمال.

11 – رئيس مكتب الشاشة.

12 – مساعد مشاريع “مدير”.

13 – مهندس أول – دراسات نظام الطاقة.

14 – أخصائي إدارة الأعمال.

15 – أخصائي نظم الأعمال.

16 – رئيس قسم البنوك.

17 – رئيس قسم البنوك.

18 – مدير – الخدمات البيئية والتنظيمية.

19-  قيادة تجربة العملاء.

20 – وغيرها.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا)

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فرص عمل كافة التخصصات مشروع مدينة نيوم وظائف شاغرة

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