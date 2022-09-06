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السفارة الروسية في كابل تعلق الخدمات القنصلية على خلفية هجوم داعش

السفارة الروسية في كابل تعلق الخدمات القنصلية على خلفية هجوم داعش

السفارة الروسية في كابل تعلق الخدمات القنصلية على خلفية هجوم داعش
١٢:٤٠:٠١ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل، تعلق الخدمات القنصلية على خلفية هجوم “داعش” أمس.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام السفارة الروسية في كابل تم اتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز أمن السفارة.

سقوط 25 شخصًا بين قتيل وجريح

وكان مصدر أمني أفغاني، أكد سقوط 25 شخصًا بين قتيل وجريح في تفجير استهدف السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضحت الشرطة الأفغانية، أن انتحاريًا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية، قبل أن يُقتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة، حسب “سكاي نيوز”.

وبعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان منتصف شهر أغسطس من عام  2021، أبقت روسيا سفارتها مفتوحة رغم عدم اعترافها بشرعية حكومة الحركة.

فيما أدانت وزارة الخارجية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابل، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص، معربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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الكلمات الدلالية:
أفغانستان السفارة الروسية تفجيرات كابل وزارة الخارجية

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