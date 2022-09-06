المزايا والشروط والرواتب.. “هدف” يطرح 2400 فرصة في جهات حكومية وخاصة

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح فرص تدريبية عبر “تمهير” بعدة جهات “حكومية” و”خاصة”، من خلال التسجيل في برنامج “تمهير” التدريب على رأس العمل، لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

* الفرص التدريبية المتاحة حديثًا لدى الجهات التالية:

* القطاع الحكومي:

1 – مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب.

2 – المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3 – المستشفى الجامعي التابع لمستشفى جازان.

4 – أمانة الأحساء.

5 – مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

6 – وزارة الرياضة.

7 – مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة.

8 – برنامج مستشفيات القوات المسلحة بالهدا.

9 – وزارة الصحة.

10 – هيئة وكالة الأنباء السعودية.

11 – وزارة الاقتصاد والتخطيط.

12 – الهيئة العامة للعقار.

13 – وزارة التجارة والاستثمار.

* القطاع الخاص:

1 – المستشفى السعودي الألماني.

2 – مجموعة سليمان الحبيب الطبية.

3 – شركة لجام للرياضة.

4 – شركة المياه الوطنية.

5 – مستشفى الريان للرعاية الطبية.

6 – الشركة المتحدة للإلكترونيات “اكسترا”.

7 – شركة أسواق عبد الله العثيم.

8 – مدارس الفرقان المكيه الأهلية.

9 – شركة الصافي دانون المحدودة.

10 – شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

11 – شركة تأهيل الإنسان.

12 – شركة سبيماكو الدوائية.

13 – شركة التعمير والإنشاء المحدودة.

14 – الشركة المتحدة للخدمات المالية “تسهيل”.

15 – الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات.

16 – شركة إمداد الخبرات المحدودة.

17 – بنك الخليج الدولي السعودية.

18 – المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

19 – شركة توتال سافتي العربية.

20 – بنك الرياض.

21 – شركة الخطوط السعودية الخدمات الطبية.

* الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

* المزايا:

– لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهريًا.

– لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهريًا.

– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

– دورات تدريبية إلكترونية.

– شهادة خبرة مقدمة من “هدف” بعد إتمام البرنامج التدريبي.

* طريقة التقديم:

يتم التقديم من خلال الرابط التالي، “بحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة”:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

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