المزايا والشروط والرواتب.. “هدف” يطرح 2400 فرصة في جهات حكومية وخاصة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح فرص تدريبية عبر “تمهير” بعدة جهات “حكومية” و”خاصة”، من خلال التسجيل في برنامج “تمهير” التدريب على رأس العمل، لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
* الفرص التدريبية المتاحة حديثًا لدى الجهات التالية:
* القطاع الحكومي:
1 – مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب.
2 – المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
3 – المستشفى الجامعي التابع لمستشفى جازان.
4 – أمانة الأحساء.
5 – مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.
6 – وزارة الرياضة.
7 – مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة.
8 – برنامج مستشفيات القوات المسلحة بالهدا.
9 – وزارة الصحة.
10 – هيئة وكالة الأنباء السعودية.
11 – وزارة الاقتصاد والتخطيط.
12 – الهيئة العامة للعقار.
13 – وزارة التجارة والاستثمار.
* القطاع الخاص:
1 – المستشفى السعودي الألماني.
2 – مجموعة سليمان الحبيب الطبية.
3 – شركة لجام للرياضة.
4 – شركة المياه الوطنية.
5 – مستشفى الريان للرعاية الطبية.
6 – الشركة المتحدة للإلكترونيات “اكسترا”.
7 – شركة أسواق عبد الله العثيم.
8 – مدارس الفرقان المكيه الأهلية.
9 – شركة الصافي دانون المحدودة.
10 – شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.
11 – شركة تأهيل الإنسان.
12 – شركة سبيماكو الدوائية.
13 – شركة التعمير والإنشاء المحدودة.
14 – الشركة المتحدة للخدمات المالية “تسهيل”.
15 – الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات.
16 – شركة إمداد الخبرات المحدودة.
17 – بنك الخليج الدولي السعودية.
18 – المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.
19 – شركة توتال سافتي العربية.
20 – بنك الرياض.
21 – شركة الخطوط السعودية الخدمات الطبية.
* الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.
* المزايا:
– لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهريًا.
– لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهريًا.
– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
– دورات تدريبية إلكترونية.
– شهادة خبرة مقدمة من “هدف” بعد إتمام البرنامج التدريبي.
* طريقة التقديم:
يتم التقديم من خلال الرابط التالي، “بحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة”:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
المصدر – (اضغط هنا).
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