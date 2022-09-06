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المزايا والشروط والرواتب.. “هدف” يطرح 2400 فرصة في جهات حكومية وخاصة
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المزايا والشروط والرواتب.. “هدف” يطرح 2400 فرصة في جهات حكومية وخاصة

المزايا والشروط والرواتب.. “هدف” يطرح 2400 فرصة في جهات حكومية وخاصة

المزايا والشروط والرواتب.. “هدف” يطرح 2400 فرصة في جهات حكومية وخاصة
١١:٣٠:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن طرح فرص تدريبية عبر “تمهير” بعدة جهات “حكومية” و”خاصة”، من خلال التسجيل في برنامج “تمهير” التدريب على رأس العمل، لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

* الفرص التدريبية المتاحة حديثًا لدى الجهات التالية:

 * القطاع الحكومي:

1 –  مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب.

2 – المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3 – المستشفى الجامعي التابع لمستشفى جازان.

4 – أمانة الأحساء.

5 –  مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

6 – وزارة الرياضة.

7 – مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة.

8 – برنامج مستشفيات القوات المسلحة بالهدا.

9 –  وزارة الصحة.

10 – هيئة وكالة الأنباء السعودية.

11 –  وزارة الاقتصاد والتخطيط.

12 –  الهيئة العامة للعقار.

 13 – وزارة التجارة والاستثمار.

* القطاع الخاص:

 1 – المستشفى السعودي الألماني.

 2 – مجموعة سليمان الحبيب الطبية.

 3 – شركة لجام للرياضة.

 4 – شركة المياه الوطنية.

 5 – مستشفى الريان للرعاية الطبية.

6 –  الشركة المتحدة للإلكترونيات “اكسترا”.

 7 – شركة أسواق عبد الله العثيم.

 8 – مدارس الفرقان المكيه الأهلية.

 9 – شركة الصافي دانون المحدودة.

 10 – شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

 11 – شركة تأهيل الإنسان.

 12 – شركة سبيماكو الدوائية.

 13 – شركة التعمير والإنشاء المحدودة.

 14 – الشركة المتحدة للخدمات المالية “تسهيل”.

 15 – الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات.

 16 – شركة إمداد الخبرات المحدودة.

17 –  بنك الخليج الدولي السعودية.

 18 – المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

 19 – شركة توتال سافتي العربية.

 20 – بنك الرياض.

 21 – شركة الخطوط السعودية الخدمات الطبية.

* الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

–  ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

* المزايا:

 – لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهريًا.

–  لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهريًا.

 – تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

 – دورات تدريبية إلكترونية.

 – شهادة خبرة مقدمة من “هدف” بعد إتمام البرنامج التدريبي.

* طريقة التقديم:

يتم التقديم من خلال الرابط التالي، “بحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة”:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
برنامج تمهير صندوق تنمية الموارد البشرية فرص تدريبية مكافأة شهرية هدف

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